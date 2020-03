Covid-19 | La Nouvelle-Écosse décrète l'état d'urgence

La Nouvelle-Écosse a décrété l’état d’urgence en plus d’interdire les rassemblements de plus de cinq personnes dans le but de freiner la pandémie de la Covid-19.

C’est ce qu’a déclaré dimanche matin, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil.

La Nouvelle-Écosse compte maintenant sept nouveaux cas de personnes infectées portant le total à 28 dans la province.

Le premier ministre a affirmé qu’il mettait ces nouvelles mesures en place puisque les citoyens ne respectent pas les directives d’isolement et de distanciation sociale selon lui.

Dorénavant, les autorités policières pourront intervenir aux besoins si les gens ne respectent pas les consignes.

Des amendes allant jusqu’à 7500 $ pourront être données.

Par ailleurs, dès lundi matin, toute personne qui entre en Nouvelle-Écosse sera interceptée et on lui demandera de s’auto-isoler pour 14 jours. Les aéroports, les bateaux et l’autoroute à la frontière du Nouveau-Brunswick seront surveillés.

La Nouvelle-Écosse a effectué 2116 tests de dépistage jusqu’à présent. 2088 se sont avérés négatifs.