Covid-19 | L'État de New York est l'épicentre de la pandémie aux États-Unis

«Le gouverneur de l’État de New York a dit deux choses intéressantes. D'abord il a demandé à la FDA d’approuver un test de sérologie. C’est un test qui permettrait de déterminer si une personne, non seulement est atteinte du coronavirus, mais aussi si elle a développé des anticorps pour le combattre. Il a également mentionné que la situation pourrait durer quatre, six ou neuf mois.»