Coronavirus | «Avant de donner un vaccin ou un médicament à tout le monde, il faut faire des études cliniques très rigoureuses»

«Tout le monde doit maintenant rester à la maison. C'est la chose la plus importante pour limiter la propagation du virus. La discipline est la meilleure approche. Au Québec, on a eu la chance d'agir plus rapidement qu'en Asie, où les populations ont été prises par surprise. [...] Avant de donner un vaccin ou un médicament à tout le monde, il faut faire des études cliniques très rigoureuses. Il y a encore une grosse étape à franchir.»