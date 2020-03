Coronavirus | Résumé du 21 mars

Le Canada continue de rapatrier ses ressortissants à l’étranger. Le nombre de décès de la COVID-19 et le nombre de cas ont augmenté au Québec. Les surcursales de la Société des alcools du Québec et de la Société québécoise du cannabis seront fermées dorénavant le dimanche, et ce pour une durée indéterminée.

Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau a annoncé samedi matin que l’opération rapatriement continue pour les Canadiens à l'étranger.

D'autre part, il déconseille à ceux qui sont au pays de voyager d’une région à l’autre.

Ottawa travaille avec des compagnies pour rendre accessibles des vols d'avion pour les Canadiens coincés à l'étranger.

Le gouvernement fédéral croit pouvoir conclure des ententes avec des transporteurs afin de permettre à certains aéronefs de partir du Pérou et de l'Espagne, au cours des prochains jours.

M. Trudeau a également mentionné que les Canadiens qui sont à l'étranger doivent s'inscrire auprès d'Affaires mondiales Canada sur le site internet voyage.gc.ca.

Toutefois, les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 ne pourront pas monter à bord des avions à destination du Canada.

Le premier ministre a d’ailleurs ajouté que de nouvelles mesures qui faciliteront le rapatriement de ces Canadiens coincés à l'étranger.

Il a souligné que tous ne pourront pas revenir au pays.

Des régions du Canada commencent à fermer leurs portes alors que le gouvernement fédéral tente encore de rapatrier de nombreux Canadiens à l'étranger.

Les Territoires du Nord-Ouest vont de leur côté, fermer leurs frontières à tout voyage non essentiel, une décision appuyée par Ottawa.

Au Québec, le Premier ministre François Legault a annoncé que quatre autres décès se sont ajoutés au bilan.

Le nombre de cas aussi augmenté de 42, pour atteindre le nombre de 181 cas. 19 personnes sont aussi hospitalisées, dont 10 personnes se retrouvent aux soins intensifs.

Les quatre décès provenaient par ailleurs de la même résidence de personnes âgées.

De plus, les succursales de la Société des alcools du Québec et de la Société québécoise du cannabis seront fermées dorénavant le dimanche, et ce pour une durée indéterminée.

Les succursales de la SAQ n’ouvriront qu’à partir de midi, le lundi.

La matinée de lundi sera consacrée à « l’assainissement des magasins et à regarnir les tablettes ».

Selon la SAQ, ce congé dominical permettra à ses employés de se reposer.

En fin de journée, le gouvernement Legault a interdit tout rassemblement intérieur ou extérieur et que l'état d'urgence est prolongée jusqu'au 29 mars.

Cela permet donc aux autorités policières de pouvoir intervenir dans tout attroupement qui pourrait favoriser la propagation de la maladie.

Seuls les rassemblements extérieurs avec une distance minimale de deux mètres seront permis.