Coronavirus | «Il est vrai que la télévision serait un bon moyen de rejoindre les étudiants et d’établir une certaine routine»

«Nous avons eu une rencontre d’urgence avec le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, afin de faire le point sur la fermeture des écoles. [...] L’accessibilité et l’équité de l’enseignement posent actuellement problème. À l’instar de la France, il est vrai que la télévision serait un bon moyen de rejoindre les étudiants et d’établir une certaine routine. […] On croit à la FQDE que c’est une option à privilégier.»