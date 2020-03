Coronavirus et Chloroquine | La rigueur avant les promesses...

La microbiologiste et infectiologue Caroline Quach était en entretien avec Paul Houde samedi matin pour traiter des promesses de la chloroquine contre le Covid-19. Le médicament utilisé dans le cadre du paludisme a été grandement vanté par le président des États-Unis Donald Trump.

Pour l’instant toutefois, Dre Quach ne peut pas s’avancer sur les potentiels bienfaits puisqu’aucune étude complète sur le sujet n’est actuellement disponible, bien que certaines soient en cours.

C’est donc dire qu’aucun médicament dont l’efficacité a été prouvée scientifiquement n’a encore été homologué.

On a aussi comparé la crise du Covid-19 et l’épidémie de SRAS. Bien que le SRAS était extrêmement virulent, il semble que le Covid-19 se transmette beaucoup plus facilement, selon la microbiologiste.

La clé sera donc de gagner du temps dans cette bataille contre la Covid-19.

Les groupes de recherche partout sur la planète mettent l’épaule à la roue pour trouver un remède ou un vaccin sécuritaire, mais toutes leurs démarches doivent être faites de façon rigoureuse.