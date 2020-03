Les aînés québécois recevront au cours des prochaines heures des appels téléphoniques automatisés de Dominique Michel et Bernard Derome afin de les rassurer et de leur donner des conseils concernant l'épidémie de coronavirus.



Ces appels seront effectués auprès des personnes de 70 ans et plus, à compter de 18h vendredi.

Cette initiative émane du gouvernement du Québec, qui tente par tous les moyens de ralentir la progression du virus et d’assurer la sécurité et le bien-être de la population.