COVID-19: Une autre crise pour l'industrie du taxi

« Ce n’est pas seulement non rentable, il paie de sa poche, en plus de toutes les dettes qu’il a sur son dos. Je ne sais pas jusqu’à quand on peut résister. Je ne sais pas si on va pouvoir survivre. »

Et il y, bien sur, les risques pour la santé et les séquelles de la Loi 17 qui a fait mal aux chauffeurs de taxi il y a quelques années.