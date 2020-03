L'Italie compte plus de décès que la Chine

L’Italie compte maintenant plus de cas de décès associés au coronavirus que tout autre pays au monde avec plus de 3400 morts.

C’est près de 150 de plus que la Chine, malgré avoir répertorié environ la moitié des cas (41 000), comparativement à la Chine qui en a eu 81 000 jusqu’à maintenant.

C’est donc dire que le pourcentage de décès en Italie est pratiquement au double du rythme de celui de la Chine.

Les forces armées italiennes s’empressent de récupérer les cercueils pour procéder le plus rapidement à des incinérations massives.

Encore plus de 5000 nouveaux cas ont été rapportés en Italie dans les 24 dernières heures, ainsi que 427 nouveaux décès. C’est la deuxième journée d'affilée durant laquelle l’Italie a dénombré plus de 400 morts.

On compte plus de 33 000 cas confirmés. Les Espagnols sont deuxièmes, à plus de 15 000 cas.

Les États-Unis sont maintenant sixièmes au monde avec 11 329 cas confirmés. Ils ont même dépassé certains pays européens comme la France (9 134) qui ont été touchés beaucoup plus tôt par cette crise.

Jeremy Filosa / Cogeco Nouvelles