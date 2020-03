COVID-19 | Un «service au volant» de dépistage à Sept-îles

Il n’y a pas de cas confirmés de coronavirus à Sept-Iles, mais ça n’empêche pas la municipalité de prendre les mesures qui s’imposent. Et l’une d’entre elles s’avère plutôt inusitée.

La ville de Sept-Îles va mettre sur pied dès jeudi un service au volant de dépistage du coronavirus dans un aréna.

« L’idée est venue du Centre hospitalier de la Côte-Nord, précise le directeur général, Patrick Gwilliam. On cherchait un bâtiment et celui qui s’adaptait le mieux, c’était vraiment l’aréna. »

Le directeur général s’apprêtait d’ailleurs à fermer tous les bâtiments de loisirs.

« On a éteint les compresseurs afin de faire fondre la glace, on a fait le montage aujourd’hui et, en toute probabilité, les tests commencent (jeudi). »

Les personnes désireuses de passer un test de dépistage du coronavirus devront obligatoirement prendre un rendez-vous.