De nouvelles consignes à la frontière

Le président a précisé qu’il n’avait pas encore reçu en début d’après-midi la liste des raisons « essentielles » qui pourraient permettre à un résident américain d’entrer au Canada.

« Mais il faudrait que ce soient des raisons assez sérieuses pour entrer au pays ».

L’interdiction d’entrer au Canada ne s’applique évidemment pas aux Canadiens qui reviennent au pays, peu importe leur provenance, notamment les « snowbirds » qui seront nombreux à rentrer au pays dans les prochaines semaines.

On sait qu’il n’y aura plus d’arrivées en provenance de destinations autres que les États-Unis dès minuit, mercredi soir. Et cela va donner un coup de main aux douaniers canadiens basés à la frontière américaine.

« Le fait qu’il n’y aura plus de voyages outre-mer, ça va dégager certaines ressources. Le pourcentage de voyages arrivant à Trudeau (Montréal), Pearson (Toronto), Calgary et Vancouver va diminuer. Ça va nous donner une chance de cibler un peu plus la clientèle. »