Distanciation sociale | «C’est essentiel, c’est l’une des mesures les plus importantes» - Alexandre Taillefer

«C’est essentiel, c’est l’une des mesures les plus importantes. En Corée, la présence du coronavirus dans le groupe d’âge 20-29 ans est de 29,9%. C’est trois fois plus important que chez les 60 ans et plus. Le virus est présent et les gens ne le savent pas. On fait des rassemblements, on se touche. La réalité, c’est que votre vie n'en dépens pas, mais celle de vos parents et grands-parents en dépendent»