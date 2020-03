COVID-19 | Théorie du complot: «Il n'y a aucune évidence que ce virus a été créé en laboratoire» -Dre Caroline Quach

«Il n'y a aucune évidence que ce soit un virus qui a été créé en laboratoire. On est capable, d'un point de vue génétique, de dire qu'il arrive de la chauve-souris, qu'il s'est installé chez un premier humain et que cela a été de la transmission inter-humaine qui fait en sorte qu'on est rendus là aujourd'hui... Le même scénario se reproduit quand les gens parlent de théorie du complot quand ils sont contre la vaccination ou qu'ils pensent que la terre est plate. Les gens qui ne veulent rien savoir, on ne peut rien faire. Pour les autres qui posent des questions, la science, les scientifiques sont tous en accord avec le fait que ce virus émerge d'un animal qui a infecté l'humain.»