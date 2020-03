«Une personne est la source de 80 % des cas en Corée» -Alain Vadeboncoeur

« Les systèmes plus organisés, un système public comme le nôtre, on voit que c’est beaucoup plus facile d’agir et de donner des directives globales. Aux États-Unis, c’est un patchwork (mosaïque). Ça doit être beaucoup plus difficile à orienter. D’autre part, il y a les gens qui ne sont pas couverts et ça se ressent dans l’équation. »

L’urgentologue tient aussi à parler de la « patiente 31 » en Corée du Sud.