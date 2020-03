Message aux délinquants | «Chaque citoyen fait partie du système de santé» -Dr François Marquis

«On a eu la chance incroyable d'être à peu près les derniers à ramasser la pandémie en pleine face. On est une des rares places dans le monde où on ne pourra pas dire qu'on n'a pas pu se préparer. Chaque petit citoyen joue sa part de façon importante et fait partie du système de santé. En prenant la décision de faire votre quarantaine et de ne pas tricher, vous aidez le système de santé. On ne fait pas juste ça pour soi, on fait ça pour notre société... Malheureusement, il y aura une partie d'irréductibles. C'est triste qu'on soit rendu là, mais il y a toujours des bizarres dans une société.»