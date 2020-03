Coronavirus | L'industrie aérienne s'inquiète

Depuis que le gouvernement canadien demande aux citoyens de rentrer au pays le plus rapidement possible et de ne pas aller à l’étranger, l’industrie aérienne s’inquiète des impacts de la crise. Jean Lapointe, expert en aviation, nous explique.

Depuis le début de la crise du coronavirus et encore plus à cause de sa prolongation, les sociétés aériennes voient leurs réservations chuter de manière abrupte, et sont plus que jamais tributaires des décisions des gouvernements.

Selon Jean Lapointe, cette industrie déjà fragile risque de perdre beaucoup. Par exemple, la compagnie américaine Delta vient d'annoncer qu'elle venait de clouer 300 de ses 900 avions au sol, et l'expert estime que les autres compagnies vont suivre le pas au cours de la semaine.

De plus, des agents de bord et des pilotes sont très inquiets d'être en contact avec des passagers contagieux.