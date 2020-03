Après avoir annoncé la fermeture des écoles et des services de garde pour les deux prochaines semaines vendredi, le gouvernement Legault, par l'entremise du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean‑François Roberge, prendront la parole lors d'un point de presse dimanche après-midi au cours duquel ils annonceront une mesure concernant les services de garde d'urgence.

Plus de détails à venir...