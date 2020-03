Coronavirus | Un nouveau foyer d'infection à New York

Au cours des dernières heures, une propagation rapide de la Covid-19 a eu lieu dans l'État de New York, devenant ainsi un nouveau foyer d'infection majeur. Notre correspondant à New York, Richard Châteauvert, nous donne les détails.

Selon les dernières informations, le nombre de cas de coronavirus a bondi de 16% en une seule journée, on en dénombre 613 pour le moment. Toutefois, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, suspecte qu'il y a davantage de cas que ceux qui ont été répertoriés et soutient qu'il faut effectuer plus de dépistage.

Les deux premiers décès reliés au virus ont également été annoncés au courant de la fin de semaine.

La ville la plus touchée dans l'État s'agit de Teaneck, une banlieue de 40 000 habitants à 32 kilomètres de New York. On y dénombre 18 cas à cette heure.

Les dirigeants demandent donc à la population de se mettre en isolement volontaire, l'archidiocèse de New York a annulé toutes les messes jusqu'à nouvel ordre et de nombreux restaurants ont fermé leurs portes pour au moins deux semaines.

Hier, le président Trump a évoqué la possibilité de limiter les voyages et les déplacements à l’intérieur du pays.