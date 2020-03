Covid-19 | La France ferme les établissements non essentiels

Le premier ministre Édouard Philippe, a ordonné aujourd’hui la fermeture des lieux qui n'offrent pas de services essentiels, en raison de la pandémie du Coronavirus.

C’est donc dire que les cafés, restaurants, bars et autres discothèques fermeront leurs portes officiellement samedi soir pour contrer l'épidémie

Le premier ministre français a aussi invité la population à limiter les déplacements, les réunions et les regroupements, en plus d’encourager le télétravail afin d’éviter une plus grande propagation.

À l’heure actuelle, la France compte près de 4500 cas de contamination de la Covid-19, dont 91 décès selon la Santé publique.