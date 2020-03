Coronavirus : Des mesures draconiennes en Espagne

L'État d'urgence a été décrété samedi matin par le premier ministre Pedro Sánchez, en Espagne.

Cet état d'urgence est de deux semaines, au moins.

Le pays comptait 5174 cas d’infection et 130 morts, samedi matin.



Le nombre de personnes infectées est monté en flèche en Espagne: 1500 personnes de plus ont contracté le virus au cours des 24 dernières heures.



Le système de santé de la grande région de Madrid est débordé par l'affluence des malades.



Tous les commerces à l'exception des pharmacies, des stations-service et des supermarchés sont fermés à dans la capitale et ses environs.

L'Espagne est le deuxième pays le plus touché d'Europe, après l'Italie.

Pedro Sánchez devrait s'exprimer devant la population espagnole pour annoncer de nouvelles mesures en réaction à la propagation.

Selon lui, le système de santé espagnol tient le coup, mais les hôpitaux privés, très nombreux au pays, vont devoir éminemment se mettre à la disposition des autorités gouvernementales, qui ont laissé savoir que des hôtels seront aussi transformés en hôpitaux pour accueillir le plus de malades possible.

Pedro Sánchez a prévenu que l'Espagne atteindra rapidement les 10 000 cas d’infection.