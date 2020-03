Propagation du coronavirus | «On ne peut pas arrêter la vague, mais on peut certainement l'atténuer»

«On vit la première vague de coronavirus. Une seconde est potentiellement attendue à l’automne. Comme les autres virus respiratoires, le coronavirus devrait devenir moins sévère, car une certaine proportion de la population y aura été exposée. C’est fort possible qu’il soit avec nous pour un bon moment, mais pas avec la sévérité qu’on connait actuellement. Ce qui est inquiétant, c’est le nombre de personnes qu’il touche. [...] On est dans un moment crucial. On ne peut pas arrêter la vague, mais on peut certainement atténuer pour permettre à la société de continuer à fonctionner.»

La Dre Caroline Quach, microbiologiste-infectiologue et épidémiologiste au CHU Sainte-Justine, apporte des précisions sur les impacts du coronavirus.

En entrevue avec l'animateur Paul Houde, elle réitère aussi certaines mesures de protection que les gens peuvent adopter pour limiter les chances de propagation.