Coronavirus | «Le confinement de tous les gens âgés n'est pas une option» -Paul Brunet

Les personnes âgées de 80 ans et plus et les personnes âgées vulnérables démontrent actuellement les plus hauts taux de décès causés par le Coronavirus un peu partout sur la planète.

Alors que l’on fait actuellement appel à des médecins retraités et des infirmières retraitées pour mettre la main à la pâte, une discrimination par rapport à l’âge, quant au confinement de la population, n’est absolument pas envisageable selon Paul Brunet, porte-parole du Conseil pour la protection des malades.

Certains pensent que les personnes âgées devraient être confinées à résidence, mais monsieur Brunet explique qu’on ne peut pas discriminer la population selon son âge, mais seulement sur la capacité des gens à être autonome et fonctionnel.