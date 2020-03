Coronavirus | Nouvelle programmation en soirée au 98.5

En raison de la crise entourant la pandémie de la COVID-19, l’équipe du 98.5 modifie temporairement sa programmation, afin de vous offrir le maximum de couverture liée à cet enjeu majeur de santé publique.

Dès lundi prochain, l'émission «Le Québec maintenant» sera allongée de 30 minutes. Patrick Lagacé et son équipe seront en ondes de 15h à 19h.

En fonction de l’annulation de la programmation sportive des ligues professionnelles majeures nord-américaines, l’émission «Les Amateurs de Sports» sera remplacée par une nouvelle émission d’actualité intitulée «Mario Langlois en direct» qui sera à l'antenne entre 19h et 22h. Mario vous informera sur tout ce qui touche le coronavirus et prendra des appels du public. Il présentera des entrevues diffusées plus tôt dans les autres émissions de la journée.

Émission spéciale en fin de semaine

Ce week-end, l'émission «Les week-ends de Paul Houde» passera en édition spéciale, samedi et dimanche, de 7h à 14h. Il fera le point sur les derniers développements, répondra aux questions du public et offrira la parole aux experts de santé publique.

L’information ne sera pas en reste lors de l’émission musicale «Classiques 80-90» avec Jeffrey Subranni, alors qu’un ou une journaliste fera le point sur les dernières nouvelles toutes les demi-heures.

Notez que vous pouvez réécouter notre contenu à tout moment sur notre site web alors qu’une section a été entièrement dédiée au coronavirus.