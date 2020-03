Une substance végétale pourrait combattre efficacement le coronavirus

«Contrairement au vaccin, qui sera possiblement prêt dans cinq mois, nous avons une molécule prête à être utilisée immédiatement. Cette substance végétale agit sur divers virus. On fera un essai clinique très détaillé à Wuhan en Chine, dès la semaine prochaine. Il s'agit de la quercétine. On travaille sur cette substance depuis plusieurs années. On l’a essayé en laboratoire contre l’Ebola et le Zika, à Winnipeg, en 2014. C’est un médicament et non un vaccin. Les Chinois nous ont contacté…»