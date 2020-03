Coronavirus aux USA | Une évaluation des cas d'infection possiblement sous-estimée

Il est fort possible que le coronavirus soit plus répandu qu’on puisse le croire aux États-Unis. Chose certaine, des États et plusieurs villes du pays commencent à prendre les grands moyens pour limiter sa propagation.

Au moins six États ont fermé leurs écoles publiques. D'autres ont interdit les rassemblements variant de 100 à 500 personnes.

Le maire de New York prévoit qu'il y aura 1000 cas d'infection dans sa ville, la semaine prochaine. Il y en a 95 cas actuellement.

L'administration Trump a été fortement critiquée à propos du manque de disponibilité de ces tests.

Selon les données officielles, les États-Unis compte environ 2000 personnes atteintes de la COVID-19.

Or, ces statistiques pourraient être beaucoup plus importantes.

En Ohio

Seulement pour l'État de l'Ohio, la directrice du département de la Santé de l’Ohio a affirmé jeudi que plus de 100 000 personnes avaient le coronavirus, alors que peu de tests sont disponibles.

Amy Acton, a déclaré que le coronavirus se propageait dans la communauté et qu'au moins 1% de la population était atteinte.

Les délais avant de mener des tests ont retardé la compréhension de la propagation du coronavirus, selon elle.