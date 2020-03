«Il y aura une escalade d’interventions au cours des prochains jours, afin de lutter contre le coronavirus» - Le Dr Horacio Arruda

La pandémie

Avec plus de 130 000 personnes contaminées, près de 5 000 décès et des infections s'étendant désormais de la Scandinavie à l'Inde, et de l'Amérique latine à l'Extrême-Orient, les gouvernements s'efforcent de freiner la propagation du coronavirus.

En Europe, où plus de 20 000 cas sont déjà signalés, la France, la Belgique et l'Irlande ont rejoint la liste des pays dont les garderies, écoles et universités sont fermées.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que des fermetures de frontières seront probablement nécessaires dans les jours à venir.

L'Italie a enregistré jeudi son millième mort. Entre 5 000 et 10 000 personnes sont probablement infectées au Royaume-Uni et le nombre de cas a explosé en Espagne.

En Asie, la Chine et la Corée du Sud ont cependant rapporté vendredi leur plus bas nombre de nouvelles contaminations, dont huit cas seulement pour la Chine.

En Afrique, un premier cas de nouveau coronavirus a été diagnostiqué au Kenya.

C'est aussi le premier cas confirmé en Afrique de l'Est.

Les derniers chiffres sur le coronavirus sont les suivants:

Au Québec: 17 cas, dont 2 hospitalisés

Au Canada: 145 cas dans 7 provinces (1 décès)

En Italie: le pays a dépassé les 1000 morts et 15 000 cas d'infection

États-Unis : 1459 cas et 60 décès

Planète: plus de 120 000 cas, dont 4750 décès