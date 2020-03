Revue de presse | «J’ai constaté qu’il y a eu beaucoup d’hésitation de la part des directions scolaires»

«Écoles primaires et secondaires ainsi que les cégeps, les cours sont annulés presque partout. J’ai constaté qu’il y a eu beaucoup d’hésitation de la part des directions scolaires. En France et en Ontario, on a annoncé rapidement la fermeture des écoles. Attendre en soirée pour prendre cette décision, ça place les parents dans une situation difficile, car ils ont eu peu de temps pour s’organiser. Les parents, dans bien des cas, sont touchés par d’autres mesures qui concernent le coronavirus. Surtout que cette décision concerne une seule journée, pour l’instant. Chose certaine, cette crise du coronavirus est du jamais vu.»