Coronavirus | Québec annonce une série de mesures draconiennes

«Ça peut paraître un peu sévère, mais je pense que c’est vraiment ce qu’il fallait faire. J’aurais souhaité qu’il y a déjà deux semaines, les autorités fédérales en fassent un peu plus au port d’entrée. Maintenant, on est rendu ailleurs. On voit déjà dans la croissance des chiffres, ça paraît petit, mais c’est indicatif de la capacité de cette maladie à se propager facilement. On est passé de 4 cas hier à 13, ça montre que ça a une capacité de propagation assez importante. Il faut donc prendre des mesures pendant qu’il est encore temps.»