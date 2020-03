COVID-19 | Une cie de Québec veut tester un vaccin d'ici l'été

«Étant donné que l'on fait face à une pandémie, le vaccin va être testé chez les humains quand on aura suffisamment de données de sécurité et d'efficacité. Il pourra être éventuellement être administré à la population générale. Évidemment, ça va prendre un certain temps pour arriver à ça. On pourrait commencer à évaluer le vaccin chez les humains dès juin-juillet.»