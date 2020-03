DPJ | «Il va falloir réinjecter l’aspect humain dans l’intervention; c'est un milieu qui a besoin d'un électrochoc»

«C’est un problème quasi insoluble. […] C’est difficile de juger s’il y a un risque pour un enfant. On a besoin d’énormes ressources. On a quasiment besoin de réinventer la famille, tel que l'affirme le Dr Julien. Dans les cas plus graves, il faut le sortir de son milieu isolé pour lui trouver des familles d’accueil, qui sont de plus en plus rares. Et, il faut l’encadrer cette famille d’accueil… Quand tu as l’ensemble de ces problèmes devant toi, tu te rends compte que c’est énormément lourd et complexe. C’est le cas dans plusieurs endroits du monde. C’est un énorme défi ce qui se passe à la DPJ. Si on veut plus d'humanisme dans le milieu, les travailleurs vont avoir droit à l'erreur.»