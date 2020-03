État d'urgence déclaré dans l'État de New York

L'État de New York a déclaré l'état d'urgence pour endiguer le coronavirus, samedi.



Lors d'une conférence de presse à Albany, le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé des procédures d'achat d'équipement et d'embauche de personnel dans le domaine de la santé.



Avec 21 nouveaux cas pour un total de 76, l'État de New York débourse, selon le gouverneur, près de 30 millions de dollars américains par semaine pour lutter contre le COVID-19.



Les États-Unis font état de plus de 400 cas confirmés de coronavirus. Au moins 19 ont été mortels.