Transmission du coronavirus par les mains | «L’eau et le savon plus efficaces que les solutions alcoolisées», précise Gaétan Barrette

«Le virus Corona est plus difficile à tuer par les solutions alcoolisées que d’autres virus. Dans la nature, tous les virus, tous les germes ne sont pas nécessairement éliminés par les solutions alcoolisées, même à une concentration de cent pour cent. La tuberculose, par exemple, est très résistante. Quant au coronavirus, on peut prendre du Purell, mais c’est moins bon que l’eau et le savon. […] Lavons-nous les mains!»