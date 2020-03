Coronavirus | Sortie d'hôpital grandiose pour Diane et Bernard Ménard

Le couple de Québécois qui avait contracté le Coronavirus sur le bateau Diamond Princess se trouve maintenant dans un hôtel japonais, en attente d'un retour au pays.

Bernard et Diane Ménard sont maintenant guéris et ne sont plus en quarantaine.

La fille du couple québécois, Chantal, a expliqué au micro de Paul Arcand, lundi, que ses parents attendent maintenant de recevoir l'approbation de Santé Canada pour pouvoir retourner dans leur maison de Gatineau.