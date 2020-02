Coronavirus: un premier cas confirmé au Québec

Pendant que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) fait passer la menace internationale à « très élevée », le premier cas de coronavirus au Québec a été confirmé, vendredi.

Le laboratoire national situé à Winnipeg chargé d'une seconde analyse a annoncé que la dame qui est en cause était bel et bien atteinte du coronavirus.

Il s'agit d'une femme, qui habite Montréal et qui est revenue lundi dernier d'Iran, un important foyer du Covid-19.

Le dernier bilan fait état de plus de 83 000 personnes contaminées dans 50 pays et le virus a fait plus de 2 800 morts.