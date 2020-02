Covid-19 | Pas de barbe pour les professionnels de la santé

Alors que le virus Covid-19 continue de se propager de jour en jour, la santé publique du Québec a procédé à un rappel important pour les hommes portant la barbe et risquant d’être en contact avec des victimes du virus.

Comme l’expliquait le Docteur Karl Weiss, microbiologiste et chef du service de maladies infectieuses de l’hôpital général juif de Montréal, les masques de protection «N95» utilisés dans les hôpitaux sont souvent inefficaces lorsqu’on les utilise en présence d’une barbe importante, puisque des particules et de l’air peuvent s’infiltrer au-delà de la paroi du masque.

On rappelle donc que compte tenu de l’épidémie actuelle et du risque de pandémie lié au Covid-19, les professionnels de la santé doivent se raser la barbe pour leur sécurité et celle de leurs collègues et leurs patients, s’ils ont à porter un masque N-95.