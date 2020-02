Troubles mentaux et sexuels | «Les psychologues sont capables d’établir un diagnostic» - le Dr Mauril Gaudreault

«C’est dans le même ordre d’idée et d’ouverture que nous proposons au gouvernement que des professionnels, dont les psychologues, puissent émettre des diagnostics de troubles mentaux. Pendant des années, on a évité le mot diagnostic au profit du mot évaluation, mais au fond, c’est la même chose… Il faut se rendre à l’évidence, les psychologues sont capables d’établir un diagnostic. Prenons l’exemple du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Actuellement, un neuropsychologue ne peut pas émettre un diagnostic, mais un médecin va utiliser son évaluation pour poser un diagnostic et prescrire un médicament, au besoin… Nous croyons que ce neuropsychologue peut émettre un diagnostic et proposer un traitement. Cela dit, il ne pourrait pas prescrire un médicament.»