Vapotage | Six cas de maladie pulmonaire grave au Québec

Des inquiétudes surgissent au sein des autorités de la santé publique en raison d’une grave maladie pulmonaire qui s'est développée chez six vapoteurs en six mois au Québec.



Dans un article d’Ariane Lacoursière paru dans La Presse, vendredi, on apprend toutes ces personnes consommaient des produits légaux ne contenant que de la nicotine.



Devant les nombreux cas de maladie et de décès survenus aux États-Unis, le Canada comptabilise ces cas depuis septembre. Bien entendu, les cas américains seraient associés au vapotage.

La majorité des 2700 cas et 60 morts recensés depuis le 31 mars 2019 au États-Unis ont été associés à l’acétate de vitamine E, un produit utilisé dans certains liquides de vapotage contenant du THC (principal composé psychoactif du cannabis).

Notons que 14% de ces cas ne vapotaient que de la nicotine.