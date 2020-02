L’aide médicale à mourir pourrait stimuler les dons d’organes

«Au fil du temps, on s’est rendu compte que plusieurs patients, et même des médecins, ne savaient pas que le don d’organes était possible lors de la demande d’aide à mourir. C’est comme si ces gens étaient exclus du don d’organes. Évidemment, il faut s’assurer que le donneur ne puisse pas transmettre de maladie à l'éventuel receveur. C’est très fondamental. En fait, on recommande d’exclure les patients ayant le cancer.»