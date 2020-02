En croisière et en quarantaine à cause du coronavirus, ils font appel à Paul Arcand

Diane Ménard et son conjoint Bernard sont parmi les 3700 personnes confinées sur le navire de croisière Diamond Princess, actuellement au large de Yokohama au Japon et en quarantaine à cause de nombreux cas de coronavirus.

La croisière prenait fin lorsque des médecins japonais sont montés à bord du Diamond Princess pour effectuer des tests auprès de chaque passager.

Après la découverte de ces cas, tous ont dû s'enfermer dans leur cabine. Diane Ménard a parlé d'une expérience difficile lors d'une entrevue au 98,5, mercredi matin.

Également en entrevue au micro de Paul Arcand, la fille de Mme Ménard, Chantal, avait un message pour le premier ministre Justin Trudeau.