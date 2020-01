Coronavirus | «Plus contagieux, mais moins virulent»

Deux compagnies aériennes ont suspendu leurs vols aujourd'hui vers la Chine continentale où l'épidémie de pneumonie virale a déjà fait plus de malades que le SRAS. Entrevue avec le microbiologiste Karl Weiss.



Vingt-six décès supplémentaires dus au coronavirus ont été enregistrés depuis hier, faisant au total de 132 morts et près de 6000 cas confirmés de contamination en Chine continentale.



British Airways a annoncé la suspension immédiate de tous ses vols vers la Chine.



La compagnie indonésienne Lion Air a emboîté le pas.



Et rappelons que plus d'une centaine de canadiens, qui cherchent à rentrer au pays alors qu'ils se trouvent en Chine, demandent l'aide d'Ottawa.



En entrevue avec Paul Arcand mercredi matin, le microbiologiste Karl Weiss a commenté la situation.