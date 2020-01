Aide médicale à mourir et santé mentale | «C’est de la pure stigmatisation»

«En psychose, mon corps et mon cerveau étaient possédés par une bête qui me faisait peur et ma souffrance était innommable. J’avais peur des gens. Sans oublier les voix qui nous disent de tuer quelqu’un. Si j’avais pu avoir l’aide médicale à mourir, je l’aurais demandée tout de suite parce que c’est vraiment insupportable et on ne sait pas quand la souffrance va se terminer. Et on est souvent laissés à nous-mêmes par le système de santé.