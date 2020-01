Coronavirus en Chine: la santé publique fait le point

«Ce ne sont pas des cas, ce sont des gens qui ont une histoire qui pourrait être compatible avec le fait qu’ils auraient été exposés. Souvent, les gens vont avoir un rhume, comme vous et moi, mais parce qu’ils sont allés en Chine, et spécifiquement dans la région touchée, on fait attention. La majorité des cas va être négative. Mais on préfère pécher par excès que de laisser un cas dans la communauté»