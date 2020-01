Aide médicale à mourir et santé mentale | Lise Ravary s'inquiète

«Il y a un mystère dans la vie et c’est comme si on voulait tout contrôler. Pourquoi? Pour faire cesser la souffrance, oui. Mais quel est l’impact sur notre humanité, sur notre façon de voir la vie et ses difficultés? Est-ce qu’on s’en va vers quelque chose de mieux? Ou on s’en va vers une vision plus utilitaire, plus consumériste de la vie et de la mort? Et cette question est évacuée de tous les débats»