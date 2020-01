Aide médicale à mourir | Plus besoin d’être en fin de vie

«Ce qui me fait tomber en bas de ma chaise, c’est le fait que la ministre a annoncé qu’il y aurait une ouverture très large, y compris pour les personnes atteintes de problèmes et de maladies mentales. Et que cet élargissement ne se fera pas par l’encadrement d’une loi ou d’un débat à l’Assemblée nationale, mais par le simple guide du Collège des médecins. Sans débat public ou transparence. Et ça je trouve ça inquiétant»