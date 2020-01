Les Québécois pourront bientôt consulter un médecin de famille via FaceTime!

Le gouvernement du Québec veut permettre aux médecins de famille d’utiliser le téléphone ou l’Internet pour faire des consultations médicales.

Même si le gouvernement a ouvert ses cliniques d’hiver un mois plus tôt cette année, cela n’a pas amélioré la situation dans les urgences du Québec. Elles continuent de déborder.

Selon la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, LA solution pour désengorger les urgences et permettre à un plus grand nombre de Québécois d’avoir accès à un médecin de famille passe par la modification de leur pratique.