Urgences qui débordent : «Il n’y a rien d'autre d’ouvert dans le temps des fêtes!»

«Ça fait 20 ans que je commente la situation et chaque année, on parle des mêmes choses durant les fêtes et l’été. Mais cette année, on nous a offert toutes sortes d’autres alternatives comme le 811, les médecins de famille, les super cliniques du Dr Barrette, les cliniques de grippe… mais ces alternatives sont-elles ouvertes durant le temps des fêtes? Ne vous demandez pas pourquoi il y a tant de gens à l’urgence, il n’y a rien d’autre d’ouvert! On n’est pas plus avancés dans le temps des fêtes»