«J’estime qu’il y a eu une dérive importante du système de la protection de la jeunesse et qu’il faut appliquer un coup de barre important. La majorité des cas sont judiciarisés et quand on parle de judiciarisation, on parle d’un système qui est lourd, avec des délais, des reports, avec des recours à des expertises diverses. Et pendant ce temps, les enfants et les parents sont suspendus dans les airs»