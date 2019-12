Détresse chez les agriculteurs : le gouvernement investit 300 000$

«C’est une personne qui est à l’écoute de nos problèmes. Les producteurs travaillent en solitaire. On est dans notre tracteur au bout du champ et on rumine nos problèmes. On se pense toujours comme des surhommes et des super héros. Mais la pression sociale, le coût des aliments… juste d’avoir quelqu’un qui nous écoute. Ce n’est pas une honte d’en parler et demander de l’aide»