On nous rappelle que «L'avenir est dans le champ»

On se préoccupe de plus en plus de ce qui se retrouve dans nos assiettes et les auteurs Marie-Claude Lortie et Jean-Martin Fortier ont produit en ce sens la publication «L'avenir est dans le champ».

À l’origine la journaliste Marie-Claude Lortie avait réalisé un reportage pour lequel a collaboré le fermier Jean-Martin Fortier et après la conclusion de ce reportage, les deux ont eu envie de continuer à travailler ensemble et l’idée d’écrire un livre est venue sur la table.

L’engouement des gens pour le travail de Jean-Martin l’a amené à réaliser l’impact qu’il peut avoir et la collaboration avec Marie-Claude est venue tout naturellement pour informer les mangeurs de ce qu’il consomme.