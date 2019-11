Recours collectif contre Lasik MD : «Ma vie est complètement détruite»

«Bien que toutes les interventions médicales comportent un certain degré de risque, les complications chirurgicales liées au Lasik sont très rares. Elles surviennent dans moins de 1% des cas et la très grande majorité d’entre elles sont traitables. Lasik MD s’assure d’informer tous ses patients des risques potentiels liés à leur intervention. De plus, nous surveillons étroitement la santé oculaire de nos patients avant et après leur chirurgie et nous leur offrons tout le soutien dont ils ont besoin. Le Lasik est l’une des interventions facultatives les plus sécuritaires en médecine moderne. Des chirurgiens de partout en Amérique ont réalisé l’intervention plus de 20 millions de fois au cours des 25 dernières années.»